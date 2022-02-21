РИАМО - 21 фев. Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова поздравила фельдшеров скорой помощи с профессиональным праздником, некоторым специалистам были вручены благодарности губернатора Московской области Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

Стригункова посетила Химкинскую подстанцию. Она напомнила, что сейчас в регионе трудится свыше 5 тыс. фельдшеров. Они работают как в скорой помощи, так и в первичном звене.

«Именно вы молниеносно оказываетесь там, где нужны людям, первыми оказываете медицинскую помощь. В службу скорой медицинской помощи ежедневно в среднем поступает 14 тыс. звонков. И за каждым вызовом стоит конкретный человек – со своей болью, проблемой, нуждающийся в вашей помощи. Без преувеличений – своими выверенными и профессиональными действиями вы ежедневно спасаете тысячи жизней», - сказала она.

«Первое, что я хотела, - это поздравить всех фельдшеров скорой помощи с праздником. Наш труд тяжелый, где-то опасный и в то же время интересный. Я работаю фельдшером скорой помощи почти 43 года и нисколько не сожалею о выбранном пути. Сегодня на награждении было сказано много благодарственных слов в наш адрес. И приятно осознавать, что нас ценят и простые граждане, и конечно же, наше руководство. Спасибо всем!» - сказала фельдшер Егорьевской подстанции скорой медицинской помощи Елена Агафонова.

Московская областная станция скорой медицинской помощи — крупнейшая в РФ. Она включает в себя 51 подстанцию и 83 поста. Ежедневно на выездах к пациентам по всему Подмосковью задействовано около 640 бригад скорой медицинской помощи.

В прошлом году на станцию скорой помощи было поставлено более 340 новых автомобилей, в том числе реанимационных. За 2 года отремонтировано почти 50 постов и подстанций скорой. С этого года для 18 категорий медицинских специалистов, в том числе для фельдшеров скорой, введена компенсация аренды жилья.

Истории фельдшеров

Так, фельдшер Раменской подстанции скорой медицинской помощи Александр Белослудцев спас подавившегося игрушкой соседского ребенка, когда отдыхал после тяжелой рабочей смены дома. Когда в квартире несколькими этажами ниже начал задыхаться ребенок, на помощь сразу позвали фельдшера. Изначально Белослудцев думал, что это рядовой случай стеноза или кашля, но, зайдя в квартиру, сразу понял, насколько это тяжелый случай.

Когда дыхание ребенка остановилось, фельдшер принял единственно верное на тот момент решение. Он использовал метод Геймлиха – похлопывание ладонью в области между лопаток. Для этого нужно положить ребенка на спину и сесть на колени у него в ногах. В эпигастральной области нужно расположить указательный и средний пальцы обеих рук, произвести нажатия средней силы в данной области до тех пор, пока инородное тело не освободит дыхательные пути. Благодаря профессиональным действиям Белослудцева жизнь ребенка спасли до приезда скорой.

Фельдшер Сергиево-Посадской подстанции Виктория Криворотова выбрала профессию из-за трагичной истории из детства. На ее глазах утонул дедушка, его можно было спасти, но никто не смог оказать мужчине первую помощь. С тех пор фельдшер сама стала тем человеком, который в случае необходимости может спасти кому-то жизнь.

О своей профессии Криворотова рассказывает с удовольствием. Например, как однажды пришлось принимать роды прямо на вызове. Мама ребенка тогда пообещала назвать малыша в честь Виктории. А на следующей неделе фельдшер планирует посетить детский сад, куда ходит ее младший ребенок, и рассказать малышам о своей работе. К старшей дочери в школу она уже приходила.

«Я работаю фельдшером скорой помощи 8 лет, из них на Красногорской подстанции 7 лет. Позади тысячи бессонных, бесконечно долгих ночей, десятки тысяч пациентов. И у каждого человека - своя история. Огромное спасибо руководству станции, Минздраву Московской области, команде губернатора за меры социальной поддержки работников. За социальные выплаты, компенсирующие съем жилья, за предоставленное служебное жилье. Сейчас я планирую приобрести собственную квартиру по программе «Социальная ипотека», - добавил фельдшер Красногорской подстанции скорой помощи Василий Гусев.

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