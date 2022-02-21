День защитника Отечества в 2022 году выпадает на среду, однако этот день официально считается выходным. Чем заняться 23 февраля в Московском регионе, читайте в гиде РИАМО.

Посетить концерт

«Любэ»

На концерте, приуроченном к юбилею солиста группы, прозвучат душевные и патриотичные песни, которые как нельзя лучше дополнят атмосферу праздника. За музыкальную составляющую будет отвечать Московский молодежный симфонический оркестр имени М. М. Ипполитова-Иванова. Начало концерта в 19:00, он пройдет в формате COVID-free.Приобрести билеты можно на сайте площадки.

Где: Московская обл., г. Красногорск, ул. Международная, д. 20, «Крокус Сити Холл»

Стоимость: от 1300 рублей

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Денис Майданов

Концерт народного артиста России, песни которого знает каждый, приурочен к 30-летию его творческой деятельности. Стиль Майданова находится на пересечении бардовской песни и рока. На концерте прозвучат главные хиты артиста, композиции с нового альбома, чей выход запланирован на 22 февраля, и новые варианты известных треков. Мероприятие начнется в 19:00. Билеты доступны на сайте Vegas City Hall.

Где: Московская обл., г. Красногорск, ул. Международная, д. 12, Vegas City Hall

Стоимость: от 1500 рублей

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Концерт в Малом театре

Государственный академический Малый театр известен не только своими спектаклями, но и концертами. Так, 23 февраля, ко Дню защитника Отечества, запланирована традиционная программа. Артисты театра под аккомпанемент оркестра исполнят знакомые всем с детства песни. Начало концерта в 18:00. Для посещения понадобится QR-код. Билеты доступны на сайте театра.

Где: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 69, Государственный академический Малый театр

Стоимость: от 1400 рублей

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Сходить в театр

«Понты»

Любителя железных коней точно не оставит равнодушным постановка об автомобилистах и их любимых машинах. В рамках спектакля Юрия Грымова расскажут легкую и трогательную историю об ответственности и бесконтрольной силе, хрупком милосердии и умении слышать друг друга. Начало мероприятия в 19:00. Билеты доступны на сайте «Яндекс.Афиша». Мероприятие пройдет в формате COVID-free.

Где: г. Москва, Спартаковская пл., д. 9/1, театр «Модерн»

Стоимость: от 1200 рублей

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Посмотреть фильм

«Папы»

Семейная комедия посвящена теме отцовской любви. Четыре разных истории рассказывают об одном — о том, как нелегко быть отцом. Роли родителей исполняют крупнейшие звезды российской киноиндустрии — Дмитрий Нагиев, Сергей Безруков, Юрий Стоянов и другие.

«Мистер Нокаут»

Еще одна праздничная премьера — картина о жизненном пути легендарного советского боксера Валерия Попенченко. Спортсмен был чемпионом СССР, Европы и победителем Олимпийских игр 1964 года в Токио. Сюжет повествует о детстве Валерия в Суворовском училище в Ташкенте, службе курсантом-пограничником, о его первых успехах и неудачах, а также о его дружбе с тренером спортивного общества «Динамо» Григорием Кусикьянцем. Роль спортсмена доверили Виктору Хориняку, а его друга воплотил на экране Сергей Безруков.

«Лулу и Бриггс»

Что может быть лучше увлекательной комедии о настоящей мужской дружбе? Только комедия, в которой одну из главных ролей сыграет непослушный пес. Морскому пехотинцу Бриггсу, роль которого исполняет Ченнинг Татум, нужно доставить в Калифорнию служебную собаку по кличке Лулу. Однако это задание оказывается не таким простым, и легка поездка превращается в адское путешествие.

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Сходить в музей

Музей-панорама «Бородинская битва»

В честь праздника в музее подготовили программу «День русского солдата». Посетителей ждут лекции об истории Отечественной войны 1812 года и показ диафильма «Бородино», оформленного рисунками советского художника Владимира Шевченко. Отдельная программа ждет юных посетителей: для них устроят занятие «Рекрутское депо», где расскажут и покажут, что хранилось в солдатском ранце и как зарядить ружье. Также можно будет посмотреть исторические экспонаты музея. Вход в этот день будет свободным при регистрации.

Где: г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 38, стр. 1, музей-панорама «Бородинская битва»

Стоимость: бесплатно

«Бункер-42»

В праздничный день уникальный музей, расположенный в настоящем бункере на глубине 65 метров, будет работать с 10:00 до 22:00. Здесь можно почувствовать себя настоящим военным на секретном объекте. Организаторы будут проводить увлекательные экскурсии по оборонному сооружению каждые 30 минут — в их рамках гости смогут узнать больше об истории локации.

Где: г. Москва, 5-й Котельнический пер., д. 11, «Бункер-42»

Стоимость: от 1200 рублей с человека

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Посмотреть салют

Традиционный салют 23 февраля в 21:00 прогремит на Поклонной горе. Известно, что залпы произведут сразу 72 установки 2А85, а из 76-миллиметровых орудий ЗИС-3 образца 1942 года сделают 30 выстрелов.

Увидеть салют можно не только с земли: организаторы речных прогулок предлагают специальные программы в честь праздника. На теплоходе, который отправляется от стадиона «Лужники», можно будет поужинать, любуясь видами столицы. Взрослый билет обойдется в 3490 рублей.