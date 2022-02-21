РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 фев. В нынешнем году в подмосковной Балашихе модернизируют порядка 100 опор освещения, установят новые фонари, преобразят скверы и парки городского округа, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Почти 5 лет назад в Балашихе стартовала программа «Светлый город». Благодаря ей городской округ преобразился. За этот период модернизировано около 7 тыс. опор и светильников.

По словам депутата совета депутатов Балашихи Евгения Горбатова, в текущем году в округе по данной программе планируют модернизировать порядка 100 опор.

Кроме того, министерство благоустройства региона запустило новую подпрограмму «Комфортная городская среда», которая предусматривает замену морально устаревших светильников на современное светодиодное освещение. Это касается, прежде всего, сельских поселений, отдаленных участков и так далее. Адресный перечень сейчас формируется.

По губернаторской программе в Балашихе в 2021 году поставили более 1 тыс. опор и светодиодных светильников. Масштабная работа по благоустройству в округе продолжится в текущем году.

Преображение ждет сквер Ветеранов на Звездной улице в микрорайоне Новый Свет. Также благоустроят территорию пруда на Главной улице в Ольгине. Продолжатся работы в лесной части парка «Пехорка». Улучшение придет на 21 дворовую территорию.