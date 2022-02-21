РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 фев. Филиал МФЦ в ТЦ 4 Daily в городском округе Мытищи с понедельника вернулся к обычному режиму работы без обязательной предварительной записи, сообщается в Instagram-аккаунте МФЦ горокруга.

Режим работы офисов МБУ «МФЦ Мытищи»: филиалы на ул. Карла Маркса, д. 4 и ул. Мира с 32/2 (ТЦ 4Daily) работают с 08:00 до 20:00 с перерывами на санобработку 11:00-11:30 и 16:00-16:30.

ЦМФЦ и окна для бизнеса в здании администрации (окна для бизнеса всегда по предварительной записи) работают пн-чт с 09:00 до 18:00, пт с 08:00 до 15:45 с перерывами на санобработку с 13:00 до 13:45.

ТОСП «Марфино» (с. Марфино, ул. Зеленая, стр. 10) и ТОСП «Пирогово» (пгт Пироговский, ул. Пионерская, д. 4А) работают пн-чт с 09:00 до 18:00, пт с 08:00 до 16:45 с перерывом на санобработку с 13:00 до 13:45.

Связаться с МФЦ можно по телефону: 8(800)550-50-30 – общая горячая линия губернатора Московской области по всем вопросам, далее 3 – линия МФЦ, далее 52223 – добавочный МФЦ Мытищ.

В Московской области 122 – общая горячая линия губернатора по всем вопросам, далее 3 – линия МФЦ, далее 52223 добавочный МФЦ Мытищ.

Также можно связаться посредством электронных сервисов: «Обратная Связь»: obratnayasvyaz@mfcmmr.ru; электронная почта: mfc-mytishimr@mosreg.ru; в официальных аккаунтах в соцсетях.