РИАМО - 21 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в существующих тяжелых условиях потенциальных санкций, вызовов и других трудностей власти региона должны оказывать максимальное содействие бизнесу.
Он отметил, что для поддержки и развития бизнеса важно «развязывать узлы», которые существуют в надзорных сферах.
По словам первого вице-губернатора Подмосковья - председателя правительства региона Ильдара Габдрахманова, одной из задач Московской области на 2022 год является изменение подхода к организации взаимодействия надзорных органов с бизнесом.
Отношения между сферами планируется значительно упростить и по максимуму перевести их взаимодействие в цифровой формат.
«Наша задача в этом году по всем 13 ведомствам это реализовать», - подчеркнул Габдрахманов.
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