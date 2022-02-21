РИАМО - 21 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в существующих тяжелых условиях потенциальных санкций, вызовов и других трудностей власти региона должны оказывать максимальное содействие бизнесу.

«Нам очень важно сейчас максимальное содействие бизнесу оказывать, экономике. Особенно успешным предприятиям, которые расширяются, растут. То есть сейчас мы должны быть рядом, как никогда, для того чтобы занятость, экономика, а значит, наши возможности и в части рабочих мест, и в части налогов у нас были на должном уровне», - сказал Воробьев в рамках совещания с руководящим составом подмосковного правительства и главами городских округов.

Он отметил, что для поддержки и развития бизнеса важно «развязывать узлы», которые существуют в надзорных сферах.

По словам первого вице-губернатора Подмосковья - председателя правительства региона Ильдара Габдрахманова, одной из задач Московской области на 2022 год является изменение подхода к организации взаимодействия надзорных органов с бизнесом.

Отношения между сферами планируется значительно упростить и по максимуму перевести их взаимодействие в цифровой формат.

«Наша задача в этом году по всем 13 ведомствам это реализовать», - подчеркнул Габдрахманов.

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