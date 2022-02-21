РИАМО - 21 фев. Временно исполняющая полномочия главы Мытищ Юлия Купецкая рассказала об основных задачах по развитию городского округа. В число актуальных вопросов развития муниципалитета вошли улучшение социальной сферы и развитие транспортной инфраструктуры.
Она добавила, что еще одним проблемным вопросом, беспокоящим жителей, является развитие 15-го и 16-го микрорайонов Мытищ. В настоящий момент власти муниципалитета взаимодействуют с жителями по всем актуальным темам развития городского округа.
Воробьев в ходе совещания в свою очередь отметил профессионализм экс-главы Мытищ Виктора Азарова, который покинул должность по собственному желанию 17 февраля.
«Этот человек очень добросовестный, профессиональный, который Мытищи знает, как свои пять пальцев. Но опыта у него гораздо больше, чем на Мытищи, поэтому я очень надеюсь, что он и в других сферах себя проявит», - сказал Воробьев.
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