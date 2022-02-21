РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 фев. В подмосковных Мытищах состоялся зимний чемпионат округа по стритболу, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В турнире приняли участие 12 команд. Игры прошли в 2 этапа. На групповой стадии команды были распределены на 4 подгруппы. По результатам матчей по 2 лучших коллектива вышли во второй этап плей-офф.

В решающем противостоянии результаты распределились следующим образом: 1 место – «Прорабы» (Мытищи), 2 место – «Долболобики» (Мытищи), 3 место – «Старый огород» (Москва).

«Первый турнир 2022 года получился очень ярким и насыщенным. Накал страстей и эмоций, борьба за победу до последних секунд встречи. Очень приятно видеть большой интерес к стритболу в зимний период. Спасибо участникам и зрителям за яркие и живые эмоции от зимнего чемпионата», – отметил один из организаторов турнира Александр Сорокин.

Он уточнил, что следующий массовый турнир пройдет 20 марта в мужской и женской категориях от 17 лет и старше.