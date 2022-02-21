РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 фев. В подмосковных Мытищах состоялся зимний чемпионат округа по стритболу, сообщается на сайте администрации муниципалитета.
В турнире приняли участие 12 команд. Игры прошли в 2 этапа. На групповой стадии команды были распределены на 4 подгруппы. По результатам матчей по 2 лучших коллектива вышли во второй этап плей-офф.
В решающем противостоянии результаты распределились следующим образом: 1 место – «Прорабы» (Мытищи), 2 место – «Долболобики» (Мытищи), 3 место – «Старый огород» (Москва).
Он уточнил, что следующий массовый турнир пройдет 20 марта в мужской и женской категориях от 17 лет и старше.
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