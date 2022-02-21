РИАМО - 21 фев. Главам городских округов Московской области необходимо усилить работу с представителями регоператоров, чтобы мусор с контейнерных площадок на выходных вывозили регулярно, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Вы знаете по своей работе, что накопление мусора происходит в выходные дни преимущественно. <...> Еще раз объясните, что суббота и воскресенье – это не выходные дни для региональных операторов. Это нелепо, когда в самый пик вывоз мусора не ведется должным образом», – отметил Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Он добавил, что главам городских округов необходимо налаживать коммуникацию с региональными операторами.
Благоустройство
Губернатор также призвал региональных чиновников активнее взаимодействовать с жителями по вопросам благоустройства и подробно рассказывать им о планируемых мероприятиях.
Губернатор отметил, что жители региона хотят, чтобы в парках и скверах Подмосковья повышался уровень комфорта и безопасности, появлялось больше возможностей для активного отдыха.
При этом, по словам Воробьева, большую роль в реализации успешного благоустройства региона играет партнерская работа властей и жителей.
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