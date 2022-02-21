РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 фев. Дворовые команды Подольска смогут заявиться и принять участие в турнире на Кубок «Витязя» 6 марта, сообщается в группе «Футбол в Подольске: до 14, 16, 20 лет» в соцсети «ВКонтакте».

Весенний чемпионат среди дворовых команд по футболу откроется турниром на Кубок ФК «Витязь» на стадионе «Труд», готовом принять лучшие дворовые команды округа. Для участия школьникам и дворовым спортсменам достаточно собрать свою команду (не менее 6 человек) и заявиться.

Турнир пройдет 6 марта на запасных полях СК «Труд». Участники в возрасте до 14 и 16 лет сразятся в 10:00, а спортсмены в возрасте до 20 лет – в 12:00. Победителей выберут по итогам группового этапа и плей-офф. Тайм будет длиться 8 минут.

Узнать подробности и заявить свою команду можно в группе «Футбол в Подольске: до 14, 16, 20 лет» в соцсети «ВКонтакте».