РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 фев. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в понедельник принял 8 жителей округа и обсудил их вопросы во время личного приема населения, передает корреспондент портала «РИАМО в Люберцах».

Житель деревни Мотяково попросили провести капитальный ремонт в муниципальной квартире, сохраненной за несовершеннолетней горожанкой, оставшейся без попечения родителей. Также горожане пожаловались на нарушение правил содержания собак в квартире в поселке Красково и самовольную перепланировку. Кроме того, жители обратились по вопросам закрытия столярной мастерской, расположенной на территории ЦТП, и по вопросам земельных участков.

Все вопросы Ружицкий передал на контроль своим заместителям.