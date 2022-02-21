РИАМО - 21 фев. По инициативе регионального отделения партии «Единая Россия» в Реутове открылся пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев из Луганской и Донецкой народных республик. Первые машины привезут все необходимое в Ростовскую область, сообщает пресс-служба Московского областного регионального отделения партии.

Участниками сбора вещей стали региональное отделение «Единой России», депутаты всех уровней, бизнесмены, партнеры партии и неравнодушные люди – они предоставляют необходимые продукты и средства.

Активно помогают и предприятия Московской области. Одно из них – «Щелковохлеб» – предоставило около 5 т хлебобулочных и кондитерских изделий. Также компания «Коттон Клаб» передала средства личной гигиены, а «Черноголовка» – 40 т бутилированной воды.

Кроме того, беженцы получат чай, кофе, антисептики, электроприборы для бытовых нужд и тепловые пушки.

Замсекретаря регионального отделения «Единой России» по проектной деятельности, зампред Мособлдумы Олег Рожнов обметил, что Реутов стал основной площадкой для сбора гуманитарной помощи.

«Сегодня до обеда уехала первая машина – в ней 5 т хлебобулочных изделий, 40 т воды, гигиенические средства. И после обеда вторым рейсом поедет машина, груженая электроприборами, обогревательными пушками и постельным бельем», – сказал Рожнов.

Он выразил надежду, что каждый готов сейчас оказать посильную помощь и поддержку прибывшим в Россию беженцам из непризнанных республик.

«Прежде всего, там находятся женщины, дети и пожилые люди. Поэтому наша задача – сделать все возможное, чтобы они почувствовали себя в нормальных условиях. Мы не оставим людей в беде. Вместе мы справимся!» – заявил Рожнов.

Он подчеркнул, что первая группа волонтеров от Подмосковья выехала в Ростовскую область 20 февраля. Именно они разъясняют, что именно необходимо беженцам на данный момент. Дальнейшую гуманитарную помощь будут оказывать по мере необходимости, добавил Рожнов.

Руководитель местного волонтерского штаба «Молодой гвардии Единой России» г. о. Реутов Ильнур Сафин рассказал, что волонтеры прибыли в муниципалитет со всего Подмосковья. Это около 60 человек.

«С самого утра активисты подготавливают, загружают и фасуют гумпомощь. Также вчера часть молодогвардейцев отправилась в Ростовскую область, чтобы помогать в пунктах временного размещения граждан Донбасса. Ожидается прибытие большого количества людей, поэтому будем действовать по обстоятельствам и помогать всем, кто в этом нуждается», – отметил Сафин.

Стройкомпании в Подмосковье перечислят по 100 млн руб для помощи беженцам из Донбасса>>