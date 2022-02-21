РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 фев. В парке усадьбы Крафта в Королеве во время благоустройства реконструируют фонтан и набережную, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в этом году преобразится парк усадьбы Крафта. Это историческое место – объект культурного наследия регионального значения, часть усадьбы А. Н. Крафта начала XX века.

«Благоустройство этой уникальной местности проведем с сохранением историко-культурного облика, а также с максимальным сохранением существующего озеленения. Согласно пожеланиям местных жителей, в парке организуем места для спокойного отдыха населения», – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Концепция благоустройства предусматривает места отдыха у воды, прогулочную зону, 2 основных и 6 вспомогательных входов, смотровую площадку, а также парковку.

В рамках реконструкции парка запланировано устройство новой набережной вокруг пруда, реконструировать существующий фонтан, оборудовать новые спуски к воде и небольшое ограждение водоема. Освещать парк будут светильники в ретростиле, скамейки и садовая мебель будут соответствовать стилю времен Крафта, что создаст необходимую атмосферу.

Центральные аллеи будут вымощены тротуарной плиткой, а второстепенные дорожки планируется сделать из гравийного покрытия. Кроме того, в парке оборудуют зону отдыха с качелями, смотровую площадку, создадут экспозиционный сад, а также установят шахматные столы.

Благоустройство будет вестись за счет средств регионального и муниципального бюджетов, а также за счет средств инвестора корпорации «Тактическое Ракетное Вооружение».