РИАМО - 21 фев. В Московской области уменьшилось число обращений, поступивших в центр управления регионом, по теме «Наледь и сосульки на крышах», сообщил первый заместитель министра государственного управления, ИТ и связи Московской области Алексей Бирюков.

Всего за неделю в ЦУР Подмосковья поступило 2 233 обращения о наледи и сосульках – на 955 меньше, чем неделей ранее. Наибольшее снижение было выявлено в Химках (на 49), в Богородском округе (на 41), в Сергиево-Посадском округе (на 49) и в Лыткарине (на 49).

«К нам поступило более 2 тыс. обращений. Обе последние темы касались работы управляющих компаний, поэтому Госжилинспекции и главам необходимо усилить контроль за их работой, чтобы не допускать роста», – заявил Алексей Бирюков на на оперативном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Также снизилось количество обращений по теме работы автобусов. Жители региона направили 827 обращений по этой теме, что на 27 меньше, чем на предыдущей неделе.

Количество обращений в ЦУР Подмосковья постепенно падает с начала года. Так, с 13 по 19 января поступило 2,1 тыс. обращений по работе автобусов, а с 3 по 9 февраля – 1,3 тыс.

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