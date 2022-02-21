РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 фев. В День защитника Отечества жителей Балашихи приглашают на каток в парк «Пехорка», в честь праздника коньки в прокат предоставят бесплатно, сообщается в Instagram-аккаунте Объединенной дирекции парков городского округа.

Парк «Пехорка» никого не оставит без подарка на 23 Февраля.

«Если вы давно собирались прокатиться на коньках, но все откладывали поход на каток, 23 февраля - отличный повод прийти в парк. Тем более, что в этот день прокат коньков для всех желающих будет бесплатным. До встречи на льду!» - говорится в сообщении.