РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 фев. Спасатели Ногинского ТУ СиС ГКУ «Мособлпожспас» в понедельник проверили толщину льда на реке Пехорке в городском округе Балашиха, она варьируется от 0 до 30 см, сообщается на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».

Спасатели проверили толщину льда не только на реке Пехорке, но и на Черноголовском пруду, озере Луковое и Панфиловском карьере в Богородском городском округе. Толщина льда варьируется на этих водоемах от 0 до 30 см.

Работники «Мособлпожспаса» побеседовали с жителями и рассказали им о том, что в связи с потеплением и прошедшими дождями структура льда изменилась и стала неоднородной. Людям напомнили о запрете выхода на тонкий лед, порекомендовали имне рисковать собственной жизнью.

В ходе профилактических рейдов спасатели раздали 50 профилактических листовок «Осторожно, тонкий лед!».