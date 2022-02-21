РИАМО - 21 фев. Арбитраж признал законным решение Московского областного УФАС России, вынесенное по результатам проведения внеплановой проверки по обращению ООО «Фортепианная фабрика «Заря», сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в УФАС поступило обращение от фортепианной фабрики, которая сообщила о признаках нарушения законодательства в сфере закупок со стороны муниципального учреждения дополнительного образования «Губинская детская школа искусств «Истоки» Орехово-Зуевского округа. По мнению фабрики, нарушение допущено при заключении контракта на изготовление и поставку акустического пианино с единственным поставщиком.

УФАС не выявило в действиях заказчика нарушений законодательства. Не согласившись с этим решением, компания «Заря» обратилась в суд, однако Арбитражный суд Москвы отказал фабрике в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.