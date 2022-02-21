РИАМО - 21 фев. За неделю в центр управления регионом поступило более 53 тыс. обращений от жителей Подмосковья. Больше всего обращений касалось уборки снега, обслуживания многоквартирных домов, медицинской тематики, сообщил первый заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Алексей Бирюков.

В регионе зафиксировали снижение числа обращений, по сравнению с показателем прошлой недели, на 9%. Позитивная динамика сохраняется с начала года. Наибольшее снижение количества обращений граждан было отмечено на портале «Добродел», в соцсетях и на федеральной платформе обратной связи.

74% обращений, которые поступили за минувшую неделю в ЦУР Московской области, относились к уборке снега во дворах и на дорогах, по обслуживанию многоквартирных домов, а также по темам «Медицина», «Общественный транспорт» и «Контейнерные площадки».

«По общим объемам у нас лидирует тема снега во дворах и на дорогах. По теме многоквартирных домов у нас рост только по федеральной платформе обратной связи, небольшой рост. По медицине в целом наблюдается общее снижение жалоб», – отметил Бирюков на оперативном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

По теме работы общественного транспорта в соцсетях жители оставили многочисленные комментарии к публикациям о встречах с водителями. По теме уборки мусора снижение числа обращений составило 5%.