РИАМО - 21 фев. Гражданская панихида по актеру Борису Невзорову пройдет 24 февраля в 11:00 в Церемониальном зале №1 «Похоронный дом Троекурова» на Троекуровском кладбище, сообщается на официальном сайте Малого театра.

Народный артист РФ Борис Невзоров скончался на 73-м году жизни 18 февраля.

Похоронный дом располагается по адресу: Рябиновая ул., д. 24, стр. 1. Отпевание состоится с 12:00 до 12:30 там же.

Захоронение пройдет в 13:00 на Троекуровском кладбище.

Борис Невзоров родился 18 января 1950 года в Краснодарском крае. С 2005 года актер выступал на сцене Малого театра. Кроме того, он преподавал в ГИТИСе.

Он сыграл роли в различных фильмах и сериалах, среди которых «Говорит Москва», «Русь изначальная», «Каменская», «Марш Турецкого» и другие.