РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 21 фев. ЗАО «Щелковохлеб» присоединилось к отправке гуманитарной помощи жителям Донбасса, предприятие подготовило 5 тонн продукции, сообщает пресс-служба Щелковского отделения ВПП «Единая Россия».

Первые гуманитарные рейсы отправят в Ростовскую область 22 февраля. Пункты сбора сформированы в Балашихе, Щелкове, Реутове и Люберцах. Предприятие «Щелковохлеб» подключилось одним из первых и подготовило для отправки беженцам 2 тонны кондитерских изделий и 3 тонны хлебобулочных изделий.

«Предприятие приняло решение отправить хлебобулочные, булочные изделия, сдобные изделия, которые были выпечены в ночную смену, людям, которые оказались сегодня в трудной жизненной ситуации. Это женщины и дети, которые бросили свои дома. Мы не могли не откликнуться. Призываю всех поступить также по возможностям, которые есть», — сказал заместитель гендиректора ЗАО «Щелковохлеб» Владимир Стратулат.

В загрузке и разгрузке продукции оказали помощь волонтеры «Единой России» и активисты «Молодой Гвардии». Ранее в Ростовскую область прибыли 11 подмосковных молодогвардейцев для помощи в пунктах временного размещения жителей Донбасса.

«Отправляем сегодня две машины «Щелковохлеба». Мы постоянно оказываем помощь жителям и не могли остаться в стороне. Молодогвардейцы из Подмосковья сейчас уже вовсю помогают в Ростовской области. Там они помогают тоже в разгрузке гуманитарной помощи и помогают в бытовых вопросах. Сейчас созданы центры по сборам вещей», — сказал руководитель щелковской «Молодой Гвардии» Филипп Чернов.

Подмосковье отправляет первую машину с гуманитарной помощью беженцам с Донбасса>>