РИАМО - 21 фев. Пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик открылся в Реутове, желающие могут принести продукты, вещи, предметы личной гигиены и предметы первой необходимости, сообщает пресс-служба администрации округа.

Пункт приема находится по адресу: Реутов, ул. Новая, д. 3, фонд социальной поддержки населения. Телефон: 8(495)528-07-67.

Список необходимых вещей:

– Продовольственные товары (не скоропортящиеся);

– Сдобные изделия;

– Печенье, вафли, конфеты;

– Чай, кофе;

– Сухпайки;

– Консервы;

– Крупы, макаронные изделия;

– Сахар;

– Подсолнечное масло;

– Детское питание (сухое);

– Бутылки с питьевой водой;

– Бутилированная вода 25 л;

– Кулеры для питьевой воды;

– Мыльные принадлежности;

– Туалетные наборы;

– Одноразовая посуда (стаканы, тарелки, ложки);

– Средства индивидуальной защиты;

– Зубная паста, щетки;

– Шампуни;

– Мыло/гели для душа;

– Полотенца;

– Детские памперсы;

– Туалетная бумага;

– Средства женской гигиены;

– Влажные салфетки;

– Постельное белье;

– Тепловые пушки.

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