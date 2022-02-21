РИАМО - 21 фев. Пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик открылся в Реутове, желающие могут принести продукты, вещи, предметы личной гигиены и предметы первой необходимости, сообщает пресс-служба администрации округа.
Пункт приема находится по адресу: Реутов, ул. Новая, д. 3, фонд социальной поддержки населения. Телефон: 8(495)528-07-67.
Список необходимых вещей:
– Продовольственные товары (не скоропортящиеся);
– Сдобные изделия;
– Печенье, вафли, конфеты;
– Чай, кофе;
– Сухпайки;
– Консервы;
– Крупы, макаронные изделия;
– Сахар;
– Подсолнечное масло;
– Детское питание (сухое);
– Бутылки с питьевой водой;
– Бутилированная вода 25 л;
– Кулеры для питьевой воды;
– Мыльные принадлежности;
– Туалетные наборы;
– Одноразовая посуда (стаканы, тарелки, ложки);
– Средства индивидуальной защиты;
– Зубная паста, щетки;
– Шампуни;
– Мыло/гели для душа;
– Полотенца;
– Детские памперсы;
– Туалетная бумага;
– Средства женской гигиены;
– Влажные салфетки;
– Постельное белье;
– Тепловые пушки.
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