РИАМО - 21 фев. У водителей такси есть возможность выставлять баллы своим пассажирам. Рейтинг клиентов учитывают при расследовании конфликтов, но баллы, как правило, не влияют на доступность машин или цену за проезд, сообщает Газета.ru.

«Если случается какая-то неприятная ситуация, то мы смотрим на рейтинг пользователя для того, чтобы принять решение о том, как ее разрешить. Однако сам рейтинг никак не влияет, например, на стоимость поездки или доступность водителей-партнеров, готовых ее совершить», — сказали в «Ситимобиле».

При этом в сервисе «Максим» у клиентов с хорошим рейтингом есть преимущество — машины к таким клиентам приезжают быстрее.

А в компании «Яндекс» рассказали, что рейтинг пассажира нужен для службы поддержки. При этом высокий балл пассажир может получить за аккуратное обращение с салоном авто, не резким хлопаньем дверей, при выборе удобных остановок для такси.

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