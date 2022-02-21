РИАМО - 21 фев. Подмосковная система здравоохранения должна находиться в постоянном «тонусе», чтобы соответствовать запросам жителей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства и главами муниципалитетов.

«Я прошу вас, все самое умное внедряйте, пожалуйста, чтобы мы видели большую удовлетворенность здравом. Каждая семья сейчас озадачена здравом – то ОРВИ, то ковид. Пусть это будут, надеюсь, временные вещи, но вместе с тем здрав должен быть постоянно в тонусе. Речь идет о жизни, поэтому еще раз добрые пожелания врачам», - сказал Воробьев.

Губернатор также выразил надежду, что реализуемые в Подмосковье программы поддержки медиков дадут положительный эффект.

Воробьев уточнил, что в регионе успешно реализуется программа «Приведи друга», в рамках которой подмосковные врачи, сумевшие привлечь к работе в Московской области другого медицинского специалиста, получают денежную выплату в размере 30-50 тыс. рублей.

Помимо программы «Приведи друга», действуют и другие меры поддержки медиков. Так, подмосковные врачи, которые снимают жилье, могут каждый месяц получать 20 тыс. рублей компенсации за аренду жилплощади.

Врачи, фельдшеры и рентгенлаборанты могут воспользоваться программой «Социальная ипотека» и получить 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет им ежемесячно будет выплачиваться компенсация суммы основного долга, сам получатель соципотеки должен платить только проценты по кредиту.

Кроме того, в Московской области реализуется программа «Земский доктор», врачам предоставляют земельные участки для строительства дома, также предусмотрена губернаторская доплата до 32 тыс. рублей участковым врачам-терапевтам, педиатрам, врачам общей практики.

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