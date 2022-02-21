РИАМО - 21 фев. Подмосковная система здравоохранения должна находиться в постоянном «тонусе», чтобы соответствовать запросам жителей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства и главами муниципалитетов.
Губернатор также выразил надежду, что реализуемые в Подмосковье программы поддержки медиков дадут положительный эффект.
Воробьев уточнил, что в регионе успешно реализуется программа «Приведи друга», в рамках которой подмосковные врачи, сумевшие привлечь к работе в Московской области другого медицинского специалиста, получают денежную выплату в размере 30-50 тыс. рублей.
Помимо программы «Приведи друга», действуют и другие меры поддержки медиков. Так, подмосковные врачи, которые снимают жилье, могут каждый месяц получать 20 тыс. рублей компенсации за аренду жилплощади.
Врачи, фельдшеры и рентгенлаборанты могут воспользоваться программой «Социальная ипотека» и получить 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет им ежемесячно будет выплачиваться компенсация суммы основного долга, сам получатель соципотеки должен платить только проценты по кредиту.
Кроме того, в Московской области реализуется программа «Земский доктор», врачам предоставляют земельные участки для строительства дома, также предусмотрена губернаторская доплата до 32 тыс. рублей участковым врачам-терапевтам, педиатрам, врачам общей практики.
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