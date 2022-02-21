РИАМО - 21 фев. В Химках прошло празднование Дня российских студенческих отрядов. Участие в нем приняли более 250 добровольцев из 27 городских округов Московской области, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья.

Праздник волонтеры Российских студенческих отрядов отметили на катке «Театральный» в Химках. В рамках мероприятия была закрыта всероссийская добровольческая акция «Снежный десант». Участники движения, которые отличились во время акции были удостоены грамот и памятных подарков.

«Хочется еще раз поздравить всех бойцов студотрядов Подмосковья, пожелать всем успехов в развитии и работе и, конечно, всегда помнить наш девиз «Труд-крут», — отметил руководитель РСО Московской области Павел Ковалев.

Участниками движения являются 1 167 человек. Летом в 2021 году были трудоустроены 8,6 тыс. волонтеров РСО, около 700 студентов прошли школу подготовки по различным рабочим специальностям.