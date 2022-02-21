РИАМО - 21 фев. Библиотеки 52 городских округов Подмосковья ко Дню защитника Отечества организуют более 900 мероприятий. Ожидается, что тематические встречи в читальнях посетят более 20 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

В программу войдут мастер-классы, викторины, квизы, квесты, концерты и спектакли, а также открытие новых выставок.

Так, Московская губернская универсальная библиотека организовала «Школу защитников Отечества». Ее «ученики» смогут посетить мастер-класс «Подарок для папы», поучаствовать в квизе о защитниках в фильмах и мультипликациях, а также в спортивно-развлекательной программе.

Покровская библиотека МБУК КДЦ «Часцовский» в Одинцовском округе проведет патриотический слет с конкурсами, играми и состязаниями.

МБУК «Центральная библиотека им. В.В. Розанова Сергиево-Посадского городского округа» приглашает гостей на концерт и мастер-классы, библиотека филиала №33 МУК «ВЦБС» Воскресенска организует для мальчиков игровую конкурсную программу, а в Подольске Центральная детская библиотека подготовит квиз.

В Центральной детской библиотеке МКУК «Лотошинская ЦБС» детям предложат поиграть в подвижные игры.

Сделать своими руками подарки для пап и дедушек можно будет на мастер-классах в библиотеках Бронниц, Воскресенска, Лосино-Петровского, Серпухова, Солнечногорска, Одинцовского, Орехово-Зуевского, Сергиево-Посадского и Талдомского округов. А на занятии в Центральной детской библиотеке МАУК «БИЦ» в Мытищах посетители смогут самостоятельно сделать образцы военной техники.

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