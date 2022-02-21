РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 фев. В одном из лесопарков подмосковной Балашихи трое подростков снимали видеоролик по обществознанию, в ходе чего один из школьников выстрелил из пневматической винтовки в одноклассника, по данному факту полицией городского округа проводится проверка, сообщили «РИАМО в Балашихе» в правоохранительных органах.

Трое друзей выполняли домашнее задание по обществознанию на тему «Уголовное право». Десятиклассникам предложили подготовить презентацию или самим придумать сценарий и снять видеоролик. Местом для съемок одноклассники выбрали расположенный рядом лесопарк.

По сценарию, подростки хотели задействовать пневматическое ружье, которое они взяли с разрешения папы одного из ребят. Однако в процессе подготовки к съемке, когда один из друзей взял в руки ружье, его палец случайно коснулся спускового крючка и произошел выстрел.

Вызов в полицию Балашихи из детской поликлиники Москвы поступил 20 февраля около 20:00. Пуля попала одному из подростков в челюсть. Он госпитализирован.

В настоящий момент по данному факту проводится проверка в порядке статей 144-145 УПК РФ с целью установления противоправных действий. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.