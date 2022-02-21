РИАМО - 21 фев. В марте ожидается несколько магнитных бурь. Специалисты считают, что опасными с точки зрения магнитной активности будут 3 и 4 марта, сообщается на сайте «Метеовести».

По прогнозам лаборатории рентгеновской астрономии солнца Физического института им. П.Н. Лебедева РАН, состояние магнитосферы Земли в первый месяц весны будет возмущенным.

В середине месяца (11 и 12 марта) прогнозируется повышенная солнечная активность. Эта магнитная буря будет равна 4 баллам, однако серьезного дискомфорта она не принесет.

Еще через неделю – 18-19 марта - ожидается следующая магнитная буря. Она также не должна сказаться на состоянии метеочувствительных людей.

А вот 31 марта землю накроет достаточно мощная магнитная буря. Ее пик придется на середину дня.