РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 фев. Благоустройство набережной Москвы-реки в микрорайоне Павшинская пойма подмосковного Красногорска продолжат в нынешнем году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщили в пресс-службе министерства благоустройства Московской области.

«Павшинскую пойму мы благоустраиваем достаточно давно - несколько лет. Здесь за это время появился храм, шикарная площадь, набережная, все это стало возможным благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». В текущем году продолжим благоустройство набережной вдоль домов №№14, 16, 18. Работы планируем завершить этой осенью», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В рамках запланированных работ будет выполнено обустройство велосипедной и беговой дорожек, появится зона отдыха с теневыми навесами, будут оборудованы лестничные спуски, деревянные ступенчатые амфитеатры, проведут озеленение. А для комфортного и безопасного отдыха на набережной в темное время суток установят современное уличное освещение и камеры видеонаблюдения.

Масштабное благоустройство Павшинской поймы началось в 2018 году. В тихой зоне были обустроены места для отдыха, сцена, установлены малые архитектурные формы. Через год преобразилась территория у Никольского храма - проведена ливневая канализация, появились детская площадка, велодорожка и велопарковка, проведено освещение и озеленение.

На площади возле Никольского храма возвели памятник Георгию Победоносцу. Затем приступили к благоустройству набережной. Здесь обустроены спуски к Москве-реке, можно отдохнуть на деревянных лавочках-лежаках и полюбоваться красивыми видами, устроившись на деревянном ступенчатом амфитеатре. Для любителей активного отдыха проложили специальную дорожку для катания на велосипедах, самокатах и роликах. В вечернее время вся прогулочная зона освещается.

В прошлом году завершили «активную» зону. На набережной высажены деревья и кустарники, постелен газон. Для отдыхающих установлены теневые навесы с качелями и лавочки. Оборудованы детские площадки, места для занятий спортом, пешеходная и велосипедная дорожки, деревянный настил, площадка для выгула и тренировки собак.