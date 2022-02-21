РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 фев. Свыше 5 тыс. человек приняли участие в спортивных мероприятиях в подмосковном Красногорске за минувшую неделю, сообщил начальник управления по физической культуре и спорту администрации горокруга Дмитрий Герман.

Глава округа Дмитрий Волков провел традиционное оперативное совещание в понедельник.

«За минувшую неделю в Красногорске прошло 26 спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 5 тыс. человек», - сказал Герман.

Среди наиболее значимых он назвал спартакиаду школьников, в рамках которой 16 февраля состоялись лыжные гонки.

Кроме того, 19 февраля на лыжном стадионе состоялся традиционный Красногорский марафон, объединивший около 1 тыс. участников и 1,5 тыс. зрителей.

На стадионе «Машиностроитель» проходит зимний футбольный турнир.

На текущую неделю запланировано 40 спортивных мероприятий.