РИАМО - 21 фев. Во время валютных торгов курс евро к рублю превысил 89 рублей, следует из данных на сайте Московской биржи.

По данным площадки в 15:12, курс европейской валюты составил 89,025 рубля. На 15:19 максимальная стоимость снизилась до 89,005 рубля.

В последний раз курс поднимался выше 89 рублей 27 января.

Ранее Центробанк России приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке. Регулятор отслеживает изменения в ситуации на рынке.

Как экономить на покупках: 6 советов для тех, кто хочет избежать лишних трат>>