РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 21 фев. С 21 по 27 февраля сотрудники Госавтоинспекции в подмосковном Щелкове будут проводить оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус», сообщает пресс-служба отдела ГИБДД МУ МВД России «Щелковское».

Мероприятие направленно на снижение уровня аварийности на пассажирском транспорте, профилактику нарушений ПДД водителями автобусов и повышение безопасности перевозок пассажиров.

Госавтоинспекторы напоминают водителям о необходимости соблюдать дорожно-транспортную дисциплину и не нарушать ПДД.