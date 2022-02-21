РИАМО - 21 фев. Фельдшер Раменской подстанции скорой медицинской помощи Александр Белослудцев во время отдыха дома спас соседского ребенка, который проглотил игрушку, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

10-месячный ребенок подавился игрушкой и стал задыхаться. Первым, кто откликнулся на крики молодой мамы, стал сосед по лестничной клетке. Он вспомнил, что выше живет медицинский работник Александр Белослудцев. И незамедлительно позвал его на помощь.

«Сначала я подумал, что это очередной рядовой случай стеноза или банального кашля. Но в дверях квартиры, увидев ребенка, даже находясь на расстоянии от него, я понял всю жуть случившегося. Когда дыхание ребенка полностью остановилось, и он потерял сознание, я применил метод Геймлиха – процедуру первой помощи, используемую для устранения закупорки верхних дыхательных путей», - сказал Белослудцев.

Жизнь ребенка удалось спасти до приезда реанимационной бригады скорой помощи.

«Я сделал, то, что каждый сделал бы на моем месте», - добавил Белослудцев.