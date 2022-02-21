РИАМО - 21 фев. В преддверии Дня защитника Отечества в столице проведут профилактику Вечного огня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Сегодня в 21:00 начнется традиционная предпраздничная профилактика Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Впервые там зажгли священный огонь 8 мая 1967 года, и вот уже почти 55 лет он на боевом посту. Мемориал оснащен системой тройного резервирования, поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер никогда не смогут погасить пламя», – отметил Петр Бирюков.

Заместитель мэра рассказал, что профилактика занимает примерно 40 минут. Звезду мемориального комплекса приподнимут и отнесут в сторону, каждый из трех запальников горелки тщательно проверят, при необходимости заменят платиновую спираль.

«На время проведения работ священное пламя переносится специальным факелом на временную горелку, которая является точной уменьшенной копией основной. После завершения профилактических мероприятий его возвращают на звезду», - подчеркнул Петр Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что Вечный огонь находится под круглосуточным контролем специалистов столичного газового хозяйства.

Его осмотр проводится ежедневно, техническое обслуживание – раз в месяц и дополнительно перед Днем защитника Отечества и Днем Победы.