РИАМО - 21 фев. В столице и Подмосковье продолжается период оттепели, однако ближе к выходным антициклон принесет с юго-запада небольшие ночные морозы до минус 8 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

В течение февраля Московский регион неоднократно находился под влиянием различных циклонов. В ночь на вторник очередной циклон, идущий через Балтику, изменит характер погоды в регионе.

Порывы ветра усилятся до 12-15 метров в секунду, снег временами будет переходить в дождь. За ночь на Москву выльется от 3 до 5 мм. Температура днем будет на 8-10 градусов выше нормы, что характерно для начала апреля. К среде ветер ослабеет, однако тепло и дожди сохранятся.

Похолодание начнется с четверга, когда ветер перейдет на северо-западные румбы. Атмосферное давление начнет повышаться и к полудню составит 755 мм рт. ст. Ночью температура воздуха в Москве опустится до минус 4 - минус 2 градусов, по области – до минус 5 градусов. Днем в Москве – от минус 2 до 0, по области – от минус 3 до плюс 2 градусов.

В пятницу антициклон избавит регион от существенных осадков, в ночные часы похолодает уже до минус 8 - минус 3 градусов. Днем из-за туч покажется солнце, температура будет варьироваться от 0 до плюс 4 градусов. Таким образом, среднесуточная температура будет выше нормы на 4-5 градусов, соответствуя марту. В регионе снова начнут расти сосульки.