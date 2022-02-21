РИАМО - 21 фев. Свыше 5 тыс. литров антисептика дополнительно закупили в компании «Мострансавто», с начала пандемии организация использовала свыше 30 тыс. литров санитайзера для рук, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Компания имеет большой запас антисептика. Для работников постоянно покупают маски и перчатки. И водителей автобусов, и кассиров обеспечивают нужным количеством средств защиты.

Также автобусы компании постоянно обрабатывают специальным раствором. Особое внимание уделяют дезинфекции поручней, спинок и подлокотников кресел в автобусах.

Пассажирам напомнили, что ношение масок или респираторов во время поездок в общественном транспорте Московской области остается обязательным.