РИАМО - 21 фев. Возможность открыть и закрыть больничный лист в дистанционном режиме сохранится в Подмосковье до 15 марта, сообщил и.о. министра здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Дистанционное оформление больничных ввели в регионе в начале февраля в связи с резким подъемом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

«С 6 февраля мы начали дистанционное оформление больничных листков. За этот период мы оформили таким образом около 35 тыс. больничных листов, и такая форма продлится до 15 марта», - сказал Сапанюк на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами муниципалитетов.

Заявки на дистанционное открытие и закрытие больничного листа можно подать, позвонив на номер 122. Голосовой робот-помощник зарегистрирует документ и избавит пациента от необходимости вызывать врача на дом.

Ранее Сапанюк отметил, что ситуация с коронавирусом в Подмосковье улучшилась, что позволило областным поликлиникам вернуться к плановому режиму работы с понедельника.