РИАМО - 21 фев. За минувшие сутки в Подмосковье было выявлено 2 906 заражений коронавирусом. Наибольшее число случаев заболевания было зафиксировано в Одинцовском округе (230) и Красногорске (178), сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с Covid-19 в регионе.

141 случай выявили в Раменском округе, 128 - в Ленинском округе, 121 - в Ступине, 117 - в Балашихе, по 108 - в Мытищах и Орехово-Зуевском округе, 106 - в Королеве, 99 - в Дмитровском округе, 86 - в Наро-Фоминском округе, 81 - в Щелкове, по 80 - в Подольске и Сергиевом Посаде, 78 - в Коломне, 75 - в Талдомском округе, 73 - в Серпухове, 69 - в Химках, 68 - в Богородском округе, 61 - в Павловском Посаде.

59 случаев выявили в Домодедове, 55 - в Солнечногорске, 41 - в Серебряных Прудах, 38 - в Лотошине, по 33 - в Истре, Фрязине и Шатуре, по 31 - в Дубне и Люберцах, 30 - в Лыткарине, 28 - в Чехове, по 27 - в Жуковском, Клину, Краснознаменске и Электрогорске, по 26 - в Долгопрудном, Ивантеевке и Лосино-Петровском.

В Реутове было выявлено 24 заражения коронавирусом, в Воскресенском округе и Кашире – по 23, в Дзержинском и Электростали – по 22, в Лобне и Луховицах – по 20, в Рузском округе – 13, в Черноголовке – 15, в Волоколамске – 11, в Котельниках – 8, в Пущине – 6, во Власихе и Можайском округе – по 4, в Бронницах и Шаховской – по 2, в Зарайске и Озерах – по 1.

Ни одного случая не выявили в Егорьевске, Звездном городке, Красноармейске, Молодежном, Протвине, Пушкине и Рошале.

С начала пандемии в Московской области было выявлено 926 108 случаев заболевания коронавирусом. Жертвами инфекции стали 14 051 человек. Выздоровели после заражения 778 798 пациентов.

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