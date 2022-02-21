РИАМО - 21 фев. В столичном аэропорту Шереметьево в понедельник вечером приземлится самолет с российскими спортсменами на борту. Они вернутся в Россию после Игр в Пекине, сообщает пресс-служба аэровокзала.

«Золотой» рейс SU 201 приземлится в Шереметьеве в 18:39 (мск). Спортсменов встретят волонтеры Олимпийского комитета России и представители молодежных и патриотических организаций.

Также чемпионов и призеров будут встречать приветственные баннеры, а по громкой связи прозвучат поздравления.

Для обеспечения бесперебойного, качественного и безопасного обслуживания прибывающей делегации ОКР в аэропорту действует оперативный штаб. На каждом этапе процесса обслуживания олимпийцев выделено достаточное количество квалифицированного персонала и технических средств.

Олимпиада в Пекине завершилась 20 февраля. Команда Российского олимпийского комитета привезет 32 медали - 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.