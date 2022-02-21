РИАМО - 21 фев. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение УФАС Московской области об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Ранее в ведомство поступило заявление ООО «Телепорт» по вопросу недопуска оператора связи в многоквартирные дома, находящиеся под управлением МУП «Истринское ЖЭУ».

При рассмотрении поступившего заявления управлением установлено отсутствие в действиях МУП «Истринское ЖЭУ» признаков нарушения антимонопольного законодательства.

Не согласившись с указанным решением, ООО «Телепорт» обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Телепорт» в удовлетворении требований и подтвердил законность решения Московского областного УФАС России.