РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 фев. Игровую программу и бесплатный прокат коньков проведут в парке Талалихина Подольска 23 февраля, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха им.В.Талалихина| Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Так, 23 февраля в парке пройдет концертно-развлекательная программа, посвященная Дню защитника Отечества. Она начнется в 12:00 на танцевальной веранде. Для горожан выступят группа здоровья «Радость движения» под руководством тренера Владимира Васильева, танцевальная студия «LILYA DANCE» и автор-исполнитель Евгений Смирнов. Вход свободный.

Также для горожан проведут игровую программу, эстафету для детей «Сильные, ловкие, смелые» и конкурс рисунков. Помимо этого, в этот день в честь праздника на катке в парке будет бесплатный прокат коньков (с условием залога).