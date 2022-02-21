РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 фев. На территории подмосковного Красногорска с 14 по 21 февраля раскрыли более 40 преступлений, сообщил замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по горокругу подполковник Александр Жидков.

Глава городского округа Дмитрий Волков провел традиционное оперативное совещание в понедельник.

«За неделю в системе учета сообщений о происшествиях зарегистрировано 2 456 сообщений. По системе-112 поступило 935 сообщений, из них о преступлениях – 7. Раскрыто за неделю 5 уголовных дел, 32 возбуждено», – сказал Жидков.

Он также добавил, что за отчетный период полицейские раскрыли 39 ранее совершенных преступлений.

«В территориальные подразделения полиции были доставлены 24 гражданина, из них 21 – за административные правонарушения», – сказал Жидков.

За неделю на территории округа зарегистрировано 242 ДТП.

Жидков также отметил рост числа случаев дистанционного мошенничества.

«За 50 дней года поступило 90 сообщений о мошенничествах с использованием информационных технологий. Страдают как граждане пожилого возраста, так и молодые», - отметил Жидков.

Для информирования граждан через УК распространили листовки.

«Помимо листовок, необходимо распространить информацию в тематических группах в мессенджерах и в соцсетях», - рекомендовал Волков.