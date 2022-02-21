РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 фев. На территории подмосковного Красногорска с 14 по 21 февраля раскрыли более 40 преступлений, сообщил замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по горокругу подполковник Александр Жидков.
Глава городского округа Дмитрий Волков провел традиционное оперативное совещание в понедельник.
Он также добавил, что за отчетный период полицейские раскрыли 39 ранее совершенных преступлений.
«В территориальные подразделения полиции были доставлены 24 гражданина, из них 21 – за административные правонарушения», – сказал Жидков.
За неделю на территории округа зарегистрировано 242 ДТП.
Жидков также отметил рост числа случаев дистанционного мошенничества.
Для информирования граждан через УК распространили листовки.
«Помимо листовок, необходимо распространить информацию в тематических группах в мессенджерах и в соцсетях», - рекомендовал Волков.
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