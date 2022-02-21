РИАМО - 21 фев. Подмосковные музеи откроют свои двери для всех желающих на ближайших праздниках. Учреждения будут работать бесплатно 23 февраля и 8 марта, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

«В День защитника Отечества и в Международный женский день в подмосковных государственных и муниципальных музеях будут открыты постоянные экспозиции для бесплатного посещения», – заявила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

По ее словам, это позволит жителям и гостям региона с интересом и пользой провести праздники.

«Это отличная возможность не только интересно, но и с пользой провести праздничный день. Ждем всех желающих у нас в Подмосковье», – добавила Каклюгина.

Ранее подмосковные государственные музеи приняли участие в праздновании Дня всех влюбленных. В учреждениях культуры региона прошли мастер-классы по изготовлению валентинок и тематические экспозиции.