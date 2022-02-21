В середине февраля президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий приватизировать земельные участки во втором поясе санитарных зон у водоемов. Раньше такие участки можно было лишь сдавать в аренду: теперь же появилась возможность перевести их из государственной или муниципальной собственности в частную. Как изменения отразятся на жизни граждан и экологии, читайте в материале РИАМО.

Большие перемены

До недавнего времени в России действовало ограничение, которое запрещало пускать в оборот государственные земли во втором поясе зон санитарной охраны источников воды. Такими землями считаются те, что находятся вблизи рек, озер, водохранилищ и каналов. Раньше такие земельные участки можно было сдавать в аренду, но нельзя было приватизировать.

Документ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, вносит изменения в статью 27 Земельного кодекса РФ и снимает ограничение на оборот земли вблизи водоемов: теперь ее можно переводить из государственной или муниципальной собственности в частную.

Ранее в Госдуме подчеркнули, что это изменение не создаст дополнительных рисков загрязнения источников питьевого водоснабжения.

Как рассказали РИАМО в Минэкологии Московской области, возможность размещать объекты капитального строительства на участках земли вблизи водоемов уже существовала ранее. Теперь же такие участки под объектами капитального строительства можно будет оформить в собственность.

«Указанным изменением ослабление санитарного режима не предусмотрено: сохраняется необходимость соблюдения ограничений, установленных санитарными правилами. Также сохраняется запрет на приватизацию береговой полосы вдоль водных объектов общего пользования», — подчеркнули в ведомстве.

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Против «соседского неравенства»

Подписанный президентом России закон о возможности приватизации земельных участков во втором поясе санитарных зон у водоемов не подразумевает «приватизацию берегов» — такое мнение высказала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

«На предоставление земельных участков в границах береговой полосы в собственность установлен прямой запрет. Речь идет об уже освоенных территориях, которые расположены в десятках и сотнях метров от береговой линии, в границах зон санитарной охраны источников водоснабжения», — подчеркнула она.

Адигамова добавила, что закон в первую очередь направлен на то, чтобы собственники уже построенных зданий и сооружений могли получить под ними землю в собственность.

«До принятия закона существовало такое явление, как «соседское неравенство»: в одной и той же деревне одни жители успели оформить землю в собственность до 2007 года (в этом году ввели запрет на приватизацию земель во втором поясе зон санитарной охраны водоемов — прим. ред.), а другие — нет. В результате этого люди вынуждены были арендовать землю под собственными домами и, соответственно, вносить арендные платежи», — отметила министр.

По словам Адигамовой, на территории Московской области таких собственников около 150 тысяч человек: это прежде всего владельцы индивидуальных жилых домов.

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Назревшее решение

Как говорят эксперты, опрошенные РИАМО, необходимость отменить ограничения на оборот земель во втором поясе санитарных зон у водоемов назрела уже давно. Как объясняет руководитель практики недвижимости и строительства юридической компании «Центральный округ» Александр Тархов, согласно действующему СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденному постановлением главного государственного санитарного врача России № 10 от 14 марта 2002 года, размер таких зон, в зависимости от природных, климатических и гидрологических условий, может достигать 3-5 километров. Поэтому ограничения на оборот земель там нередко оказывались весьма обременительными.

«Сейчас государственная и муниципальная земля в таких зонах — пустыри, болота и полная бесхозность. Это провоцирует появление незаконных свалок, которые, в свою очередь, как раз и угрожают экологии и здоровью россиян», — отмечает директор загородной девелоперской компании «Семь прудов» Илья Баков.

По мнению кадастрового инженера компании «Кадастр-сервис» Натальи Таранец, после того, как земли во втором поясе санитарных зон перейдут в собственность, они перестанут быть заброшенными, поскольку владельцы будут их обрабатывать и использовать. Кроме того, деньги за выкуп участков и налоги за деятельность на них будут пополнять бюджеты регионов, причем речь идет о весьма немалых суммах.

«Реализация подобных земель в Московской области принесет порядка 4-5 миллиардов рублей», — говорит управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE) Надежда Коркка.

В свою очередь руководитель практики недвижимости и строительства юридической фирмы «Авелан» Вероника Величко отмечает, что законодательные изменения позволят устранить существующее противоречие, когда человек имеет право на недвижимость, но не имеет права на землю под ней.

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Санитарный фактор

Несмотря на то, что законодатели сняли ограничения на оборот объектов во втором поясе санитарных зон, санитарно-эпидемиологическое законодательство там нужно соблюдать вне зависимости от форм собственности. Это касается граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Как говорит в беседе с РИАМО юрист Business Intelligence Екатерина Бреева, на землях второй санитарной зоны нельзя размещать кладбища, скотомогильники, поля ассенизации, навозохранилища, силосные траншеи, животноводческие и птицеводческие предприятия, а также любые другие объекты, которые несут в себе риски микробного загрязнения подземных вод.

«Кроме того, во второй санитарной зоне запрещено применение удобрений и ядохимикатов, а также рубка леса главного пользования и реконструкции», — объясняет Екатерина Бреева.

Собственники этих участков будут обязаны выполнять и ряд санитарных требований, в том числе оборудовать канализацию, обустроить водонепроницаемые выгребы и организовать отвод поверхностного стока.

В случае нарушения всех этих правил собственнику будет грозить ответственность по части 3 статьи 8.42 КоАП РФ. Она предусматривает штрафы для физических лиц в размере до 10 тысяч рублей, для должностных лиц — до 40 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — до 40 тысяч рублей (альтернативное наказание для ИП — административное приостановление деятельности на срок до 90 суток). Юридическим лицам грозят штрафы до 600 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

«Еще при внесении законопроекта минувшей осенью правительство России отметило в пояснительной записке к нему, что привлечение к ответственности за нарушение санитарных требований представляется более эффективным в отношении именно собственника земельного участка, а не его арендатора», — отмечает Александр Тархов. Поэтому отмена ограничений на оборот объектов во втором поясе санитарных зон может в перспективе усилить защиту прибрежной земли от различных экологических нарушений.

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