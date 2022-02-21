РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 21 фев. В подмосковном Домодедове за сутки выявили еще 59 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 23 028 случаев заболевания, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье с 19 по 21 февраля выявили 12 281 случай заболевания, из них 2 906 случаев – за минувшие сутки.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 926 108 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 14 051 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 778 798 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Ранее и.о. министра здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк сообщил, что за прошедшую неделю в регионе на 31% снизилось среднее суточное количество Covid-пациентов, нуждающихся в госпитализации.

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