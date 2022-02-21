РИАМО - 21 фев. За прошедшую неделю в Подмосковье на 31% снизилось среднее суточное количество Covid-пациентов, нуждающихся в госпитализации. 14 февраля число госпитализаций в регионе за сутки достигало 810, сегодня их 556, сообщил и.о. министра здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Он отметил, что в Красногорске, Ступине, Воскресенске, а также Ленинском, Одинцовском и Дмитровском округах все еще сохраняется высокий уровень заболеваемости коронавирусом.
В то же время на всей территории Подмосковья изменилась возрастная структура заболевших. Так, в регионе зафиксирован рост заболеваемости среди граждан старше 60 лет, а заболеваемость подростков в возрасте от 10 до 19 лет снижается.
При этом отмечается рост числа госпитализаций пожилых Covid-пациентов, в конце января этот показатель составлял 56%, а в середине февраля достиг 74%.
Тем не менее, снижение общего уровня заболеваемости в Подмосковье позволило существенно разгрузить узкоспециализированных врачей, которые ранее были мобилизованы для массового лечения пациентов с коронавирусом. Поэтому с 21 февраля поликлиники Подмосковья возвращаются к плановому режиму работы.
В регионе возобновятся приостановленные ранее плановые приемы врачей-специалистов, работа дневных стационаров и профилактические медосмотры.
Сегодня число жителей региона, ожидающих приема у узких медицинских специалистов, насчитывает 2 728 человек. Наиболее востребованы врачи-неврологи, офтальмологи, эндокринологи, отоларингологи и гинекологи.
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