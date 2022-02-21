РИАМО - 21 фев. За прошедшую неделю в Подмосковье на 31% снизилось среднее суточное количество Covid-пациентов, нуждающихся в госпитализации. 14 февраля число госпитализаций в регионе за сутки достигало 810, сегодня их 556, сообщил и.о. министра здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

«На сегодняшний день мы отмечаем двукратное снижение новых случаев ковида, уменьшение числа пациентов, проходящих лечение на дому, на 17%, снижение числа вызовов врача на дом в два раза и снижение на 30% числа госпитализаций в сутки», - сказал Сапанюк.

Он отметил, что в Красногорске, Ступине, Воскресенске, а также Ленинском, Одинцовском и Дмитровском округах все еще сохраняется высокий уровень заболеваемости коронавирусом.

В то же время на всей территории Подмосковья изменилась возрастная структура заболевших. Так, в регионе зафиксирован рост заболеваемости среди граждан старше 60 лет, а заболеваемость подростков в возрасте от 10 до 19 лет снижается.

При этом отмечается рост числа госпитализаций пожилых Covid-пациентов, в конце января этот показатель составлял 56%, а в середине февраля достиг 74%.

Тем не менее, снижение общего уровня заболеваемости в Подмосковье позволило существенно разгрузить узкоспециализированных врачей, которые ранее были мобилизованы для массового лечения пациентов с коронавирусом. Поэтому с 21 февраля поликлиники Подмосковья возвращаются к плановому режиму работы.

В регионе возобновятся приостановленные ранее плановые приемы врачей-специалистов, работа дневных стационаров и профилактические медосмотры.

Сегодня число жителей региона, ожидающих приема у узких медицинских специалистов, насчитывает 2 728 человек. Наиболее востребованы врачи-неврологи, офтальмологи, эндокринологи, отоларингологи и гинекологи.

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