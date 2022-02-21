РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 фев. Спасатели Балашихи в ходе очередного профилактического рейда посоветовали любителям зимней рыбалки не выходить на лед водоемов и помнить, что под толщей снега могут быть скрыты промоины, проруби, майны, сообщается на странице Ногинского теруправления «Мособлпожспаса» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники «Мособлпожспаса» продолжают следить за безопасностью на 52 водоемах региона, определяя опасные для выхода на лед места.

Десятки поклонников подледного лова можно по прежнему встретить на реках и водохранилищах Подмосковья. Спасатели, в свою очередь, тщательно наблюдают за общей обстановкой, не уставая напоминать вышедшим на лед об опасностях, которые их подстерегают.

По словам начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадия Пестова, толщина льда на водоемах региона варьируется от полного отсутствия до 49 см, поэтому лед на ряде акваторий по-прежнему не пригоден для выхода на него человека.

Он отметил, что на сегодняшний день в Подмосковье опасность представляют 9 водоемов. Это река Москва в районе деревни Кукарино в Можайском округе, Коломне и Бронницах, река Волга в Дубне, реки Яуза в Мытищах, Вохонка в Павловском Посаде, Гнилуша в районе деревни Житнево городского округа Домодедово, Клязьма в Орехово-Зуеве и Ольховка в селе Ульянино городского округа Раменский.

Пестов также рассказал о мерах предосторожности, которые нужно соблюдать при выходе на лед водоемов зимой.

«Выходя на лед, важно помнить, что под толщей снега могут быть скрыты промоины, проруби, майны. Поэтому лучше иметь с собой палку и простукивать ей впереди себя путь. На незнакомые водоемы, если нет представления, где проходит течение, лучше, по возможности, вообще не выходить. Течение подмывает лед изнутри, истончает его, и вес взрослого человека такой лед может не выдержать. Берегите себя», - сказал Пестов.