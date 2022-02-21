РИАМО - 21 фев. Глава Московской области Андрей Воробьев вошел в тройку лидеров рейтинга российских губернаторов по упоминаемости в соцмедиа за январь 2022 года. Рейтинг подготовлен компанией «Медиалогия».

Топ-3 рейтинга в минувшем январе составили Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня) и Андрей Воробьев (Московская область).

Так, в январе в соцсетях обсуждалось ежегодное обращение Андрея Воробьева к жителям Подмосковья, в котором были обозначены приоритеты развития Московской области. Также в соцмедиа упоминалось заявление губернатора о том, что с 1 января 2022 года одинокие неработающие пенсионеры старше 65 лет, проживающие в Подмосковье свыше 10 лет, будут ежемесячно получать доплату к пенсии до 17 тыс. рублей.

Кроме того, в январе пользователи соцсетей обсуждали выступление Андрея Воробьева, который высказался за включение пельменей в меню школьных столовых.

Рейтинг «Медиалогии» построен по количеству упоминаний губернаторов в соцмедиа - учитывались сообщения в Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассниках», Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, TikTok, на форумах и в блогах.