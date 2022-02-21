РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 фев. В настоящий момент 49 детей с коронавирусом лечатся в инфекционном отделении Красногорской горбольницы №2, которое было перепрофилировано под «красную зону», сообщила директор лечебного учреждения Елена Морозова.

Глава городского округа Дмитрий Волков провел традиционное оперативное совещание в понедельник. На встрече Морозова доложила, что за последнюю неделю в округе отмечается снижение числа обращений пациентов за неотложной помощью и случаев выявления Covid-19.

«За неделю выявлено 739 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Было выполнено 4 790 вызовов на дом. Работала 51 бригада», - сказала Елена Морозова.

Она добавила, что несмотря на значительное снижение числа вызовов (40%), в службе неотложной помощи лечебного учреждения сохраняется режим работы без выходных. Морозова связывает это с большим количеством находящихся под наблюдением на дому пациентов с ранее выявленным Covid-19.

«В стационаре с диагнозом Covid-19 находятся 42 ребенка, в том числе 18 детей в возрасте до года», - добавила Елена Морозова.

По ее словам, в ковидном стационаре есть 15 свободных коек.

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