РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 фев. Чуть менее 2,2 тыс. раз за неделю выезжали бригады скорой помощи в подмосковном Красногорске по вызовам жителей, сообщил заведующий Красногорской подстанцией скорой помощи Виктор Нардит.

Глава муниципалитета Дмитрий Волков провел еженедельное совещание с руководителями профильных направлений и оперативных служб округа в понедельник.

«За неделю совершено 2 192 выезда, из них 606 – к детям. Госпитализированы 600 пациентов», – сообщил Нардит.

Он добавил, что 261 раз бригады скорой помощи выезжали на вызовы, связанные с Covid-19, 143 пациентам с коронавирусной инфекцией потребовалась госпитализация.