РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 фев. Чуть менее 2,2 тыс. раз за неделю выезжали бригады скорой помощи в подмосковном Красногорске по вызовам жителей, сообщил заведующий Красногорской подстанцией скорой помощи Виктор Нардит.
Глава муниципалитета Дмитрий Волков провел еженедельное совещание с руководителями профильных направлений и оперативных служб округа в понедельник.
Он добавил, что 261 раз бригады скорой помощи выезжали на вызовы, связанные с Covid-19, 143 пациентам с коронавирусной инфекцией потребовалась госпитализация.
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