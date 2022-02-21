РИАМО - 21 фев. В филиал Московского зоопарка под Устюгом приехала пара молодых пятнистых оленей, теперь они вышли к людям, сообщает пресс-служба столичного зоосада.

Животным сейчас всего 7 месяцев, они родились в «Парке птиц». Олени ведут себя осторожно, потихоньку адаптируясь к новому месту. В то же время они интересуются окружающей средой.

Это первая пара таких животных, которая живет в зоопарке. Специалисты надеются, что олени смогут дать потомство.

Животных кормят сеном, специальным кормом, травяной мукой и кормовым мелом.

Прежде эти животные были распространены в северо-восточном Китае, на острове Тайвань, в Северном Вьетнаме, Корее, Японии. В России их можно было встретить на территории Приморья.

Позже их завезли в среднюю полосу европейской части России и на Кавказ.