РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 фев. В городском округе Мытищи продолжают работу мобильные офисы социальной газификации, на текущей неделе они приедут в 4 населенных пункта, сообщается на сайте администрации горокруга.

Зима заканчивается, а мобильные офисы продолжают свое движение по Московской области в рамках программы социальной газификации.

В период с 22 по 26 февраля офисы филиала «Мособлгаз Север», работающие по принципу многофункционального офиса на колесах, посетят 8 населенных пунктов Подмосковья. Среди них и населенные пункты Мытищ.

График посещения: 22 февраля – Жостово (ул. Живописная, д. 2); 24 февраля – Осташково (д. 38, церковь Рождества Христова); 25 февраля – Ульянково (ул. Мытищинская, д. 3); 26 февраля – Юдино (ул. Колхозная, д. 51).

Также графики движения мобильных офисов опубликованы на сайте «Мособлгаза» в разделе «Социальная газификация». Если не был найден населенный пункт в графике, но жителям и их соседям необходима встреча со специалистами, всегда можно подать заявку в территориальном сельском отделении либо через старосту села или деревни на проведение встречи.